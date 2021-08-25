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Форму сборной Украины на Олимпиаде в Токио назвали одной из лучших

Форму сборной Украины на Олимпиаде в Токио назвали одной из лучших

КИЕВ. 25 августа. УНН. По версии издания PEOPLE, форма украинской сборной признана одной из лучших на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, передает УНН.

Цитата

"Велосипедные шорты и поясные сумки? На церемонию открытия? Новаторские! Форма Украины является удобной и практичной...", - говорится в сообщении.

Добавим

Сборная Украины попала в 20-ку лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним "золотом", 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. При этом в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на только одну золотую медаль, считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Токио, Олимпиада-2020
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