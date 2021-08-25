Нардеп Ивченко: в Украине происходит системное давление на депутатов оппозиции и общественных деятелей

КИЕВ. 25 июля. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в течение двух лет в Украине происходит давление на депутатов оппозиции общественных деятелей. По его мнению, это проявление того, что власть пренебрегает демократическими институтами, которые были созданы ранее, передает УНН.

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"Я лично хочу сказать, что когда рассматривали закон о рынке земли, у десятков людей прошли обыски: у родственников, у близких (...). Последние были в апреле. Это что, давление спецслужб непосредственно на людей, которые имеют определенные позиции, которые имеют определенные рычаги, в том числе на фермеров, которые против рынка земли?" - рассказал Ивченко.

По мнению народного депутата, власть должна поддерживать и совершенствовать действующие демократические институты, а не разрушать достижения предыдущего правительства.

"Мы хотели независимую правоохранительную систему, мы хотели независимые суды? На самом деле они еще больше выполняют поручения по звонку из Офиса Президента. Власть усиливается, власть делает такие вещи, которые не должны оставаться безнаказанными", - подытожил Ивченко.

Дополнение

Ранее Вадим Ивченко рассказал, какую оценку открытию украинского рынка земли предоставил Вашингтон и какое беспокойство этот закон вызывает в США.