ЕСПЧ призвал Польшу и Латвию помочь мигрантам на границе с Беларусью

КИЕВ. 25 августа. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Польшу и Латвию помочь мигрантам, оказавшимся в "ловушке" на границе с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Десятки иракцев и афганцев застряли между странами на фоне политического противостояния между странами ЕС и Минском.

Польша и Латвия утверждают, что Беларусь отправляет мигрантов к своим границам в отместку за санкции ЕС, которые были введены после подавления протестов против спорных президентских выборов.

Польша и Латвия отказывают в допуске десятков мигрантов в свои страны, а Беларусь не позволяет им вернуться.

В среду выяснилось, что один мигрант, который оказался между Польшей и Беларусью, был на грани смерти.

В постановлении ЕСПЧ говорится: "Суд постановил..., что власти Польши и Латвии должны предоставить всем мигрантам пищу, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и, если возможно, временное убежище".

В то же время в ЕСПЧ объяснили, что этот призыв не следует понимать как требование, чтобы "Польша или Латвия позволяли мигрантам въезжать на свою территорию".

Дополнение

В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на усиление западных санкций заявил, что Минск больше не будет содержать беженцев от дальнейшего прохождения в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов.

На прошлой неделе власти Польши проложили колючую проволоку на некоторых участках границы с Беларусью, чтобы воспрепятствовать незаконному проникновению на свою территорию. Все три страны имеют общий сухопутную границу с Белоруссией, Латвия, Литва и Польша, оттесняют мигрантов со своей территории.