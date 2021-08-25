Действующий чемпион НБА продлил контракт с главным наставником клуба

КИЕВ. 25 августа. УНН. Главный тренер клуба НБА "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер заключил новый контракт, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN" и сайт "Бакс".

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52-летний специалист, который вступал в последний год своего контракта, теперь связал себя с “Бакс” соглашением до конца сезона-2024/25.

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“Благодарность, которую я чувствую за то, что являюсь частью организации „Бакс“, трудно выразить словами. У нас лучшие игроки, и я благодарен им за это — именно они обеспечивают успех на площадке и за ее пределами. Они выросли в профессиональном смысле на моих глазах, мы все вместе выросли в течение последних трех сезонов. Не могу дождаться, когда мы вернемся к работе, чтобы приступить к выполнению большого задача — снова побороться за звание чемпиона НБА”, — сказал коуч.

Справка

В сезоне 2020/2021 “Милуоки” стал чемпионом НБА. В предыдущий раз “Бакс” принимали титул в 1971 году. Таким образом, “Милуоки” оформил свое второе чемпионство в истории. Также “Милуоки” трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).