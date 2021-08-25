Тяжелые пациенты умирают дома, так как клиники отказываются их лечить: Тодуров о медицине в Украине

КИЕВ. 25 августа. УНН. На сегодняшний день украинские клиники отказываются принимать тяжелобольных, отдавая предпочтение лишь "рентабельным пациентам, за которыми следуют деньги". Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

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Тодуров отметил, что медицинская реформа в Украине предусматривает принцип “деньги следуют за пациентом”. Именно это привело к тому, что клиники перестали принимать тяжелых больных, которые, в результате, умирают в своих домах.

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“Сам факт того, что „деньги следуют за пациентом“, красиво звучит. На практике это выглядит так: мы будем лечить только тех, за кем пришли деньги. Сегодня в клиниках просто перестали принимать тяжелых больных. Сегодня все больницы лечат рентабельных больных. Холецистит рентабельный — мы его берем, перитонит не рентабельно — мы его не берем. Тяжелые пациенты умирают дома”, — подчеркнул Тодуров.

Добавим

УНН информировал, что в Украине уровень смертности вырос на 25%. Отмечалось, что больше всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте коронавирус. Третьей основной причиной смертности среди украинцев стали злокачественные образования.