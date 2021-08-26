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Зеленский повысил дипломатический ранг для Кулебы и ряда дипломатов: список

Зеленский повысил дипломатический ранг для Кулебы и ряда дипломатов: список

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на документ.

Цитата

“Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу — министру иностранных дел Украины — дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла”, — говорится в документе.

Посмертно

В частности, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.

Указом Владимира Зеленского было также присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса для посла Украины в Сербии Александра Александровича и посла Украины в Финляндии Ольги Дубравой.

Повышение ранга также получили

  • посол по особым поручениям отдела дипломатической работы министра Главного управления дипломатической работы министра директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев;
  • директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Пономаренко.

В частности, ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса получили:

  • генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин;
  • заместитель директора Департамента — начальник отдела противодействия угрозам со стороны РФ шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Илья Квас;
  • заместитель директора Департамента — начальник отдела дипломатической поддержки безопасности сотрудничества и борьбы с гибридными угрозами Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Александр Осадчий;
  • заместитель директора Департамента — начальник отдела Ближнего Востока пятого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Рустам Рустамов;
  • заместитель директора Департамента — начальник отдела дипломатических привилегий и иммунитетов департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины Иван Холостенко;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марк Шевченко;
  • генеральный директор Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Андрей Яневский.

Напомним

Во время празднования 30-летия Дня Независимости Зеленский присвоил Монатик звание “Заслуженного артиста Украины”.

Источник: УНН
Теги: МИД, указы, дипломат
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