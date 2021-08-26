На Буковине обнаружили 81 новый случай коронавируса за сутки

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Черновицкой области за 25 августа зафиксировали 81 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 26 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 173 случая болезни. За последние сутки 26 человек выздоровели, 78 446 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1819 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 517 ПЦР-исследований и 296 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 276 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 521 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.