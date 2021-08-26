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Футболист "Динамо" получил дополнительный вызов в сборную Украины

Футболист "Динамо" получил дополнительный вызов в сборную Украины

КИЕВ. 26 августа. УНН. Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил вызов в сборную Украины перед продолжение отбора на ЧМ-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

В связи с положительным ПЦР-тестом на Covid-19 у голкипера "Реала" Андрея Лунина, стало невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, и.о. главного тренера Александр Петраков довызвал Дениса Бойко. На счету голкипера киевского "Динамо" шесть матчей в составе сборной.

Ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет спарринг с Чехией.

Напомним

Вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина довикликалы Андрея Пятова и Дмитрия Резника.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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