В Испании рухнул трехэтажный жилой дом

КИЕВ. 26 августа. УНН. В испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия) произошло обрушение трехэтажного жилого дома. Об этом пишут El Mundo и El Periodico, передает УНН.

Детали

По данным газет, под завалами находятся от двух до трех человек. Одного пострадавшего спасатели уже обнаружили, проводится спецоперация по его изъятию на поверхность.

О причинах обрушения не сообщается. Как сообщает El Mundo, чрезвычайное происшествие могло произойти из-за проливных дождей в регионе, которые идут несколько дней.

На поиски пострадавших было мобилизовано шесть спасательно-спасательное подразделение, кинологический подразделение, подразделение техники и материально-технического обеспечения, 5 командных подразделений.

Напомним

В июне обрушение 12-этажного жилого дома произошло в американском городе Серфсайд в штате Флорида. С 135 квартир разрушено 55 В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, дальше спасатели находили только тела погибших. Оставшуюся часть дома снесли направленным взрывом. Всего власти Флориды допустили гибель 140 человек.