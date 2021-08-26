Жестокий футбол: тренер "Монако" рассказал о доминировании в матче с "Шахтером"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Главный тренер "Монако" Ковач ответил на вопросы журналистов после поражения "Шахтеру" по сумме двух матчей в раунде плей-офф Лиги чемпионов (0:1, 2:2), сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "Шахтера".

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По мнению хорвата, его подопечные доминировали 190 минут из 210-ти (по два матча).

“Относительно правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Однако нам не удались 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили „Шахтер“ сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы продемонстрировали”, — подчеркнул Ковач.

Детали

По итогам ответный матч у “Шахтера” только один удар в створ ворот и два гола.

Справка

“Шахтер” полностью повторил свой предыдущий и до сегодняшнего дня единственный опыт прохождения отбора в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2015/16 он играл с венским “Рапидом” и сначала точно так же выиграл в гостях со счетом 1:0, а матч свел вничью — 2:2.