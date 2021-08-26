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Новости: COVID-19
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На Херсонщине зафиксировали 50 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 50 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 26 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 50 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1235 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 832 ПЦР-исследования, 423 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1154 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 50 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 30 женщин и 20 мужчин. С которых 4 ребенка и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “41 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек”.

За сутки три человека умерли. Все имели пневмонию и Covid-19.

Также в области 62 новых выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 37 551 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 240 человек победили недуг;
— 1076 человек инфицированы COVID-19;
— 1235 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 276 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 521 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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