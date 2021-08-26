На Херсонщине зафиксировали 50 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 26 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 50 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1235 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 832 ПЦР-исследования, 423 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1154 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 50 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 30 женщин и 20 мужчин. С которых 4 ребенка и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “41 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек”.

За сутки три человека умерли. Все имели пневмонию и Covid-19.

Также в области 62 новых выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 37 551 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 240 человек победили недуг;

— 1076 человек инфицированы COVID-19;

— 1235 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.