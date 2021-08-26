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Украинцы завоевали две медали на турнире по настольному теннису в Чехии

Украинцы завоевали две медали на турнире по настольному теннису в Чехии

КИЕВ. 26 августа. УНН. Чешский город Оломоуц стал хозяином традиционного международного турнира с призовым фондом - 30 тыс. долл. в котором приняли участие уроженцы Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации настольного тенниса Украины.

Детали

В турнире приняли участие опытные члены национальной сборной команды Украины - Евгений Прищепа, Виктор Ефимов и Соломия Братейко, а также молодые перспективные наши спортсмены: Антон Лимонов, Андрей Гребенюк, Анастасия Димитренко, Вероника Матюнина и Иоланта Евтодий.

В активе Евгений Прищепы в личном разряде и молодой смешанной пары А. Лимонова и С. Братейко серебряные награды турнира.

Отметим также, соревнования прошли в личных, парных, смешанных парных разрядах и личные до 21-го года.

Напомним

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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