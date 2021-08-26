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На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 26 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг на северо-западе КНР, на стыке провинций Цинхай и Ганьсу. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, которая зарегистрировала подземные толчки в 7:38 по местному времени (2:38 по времени Киева), передает УНН.

Детали

Эпицентр подземных толчков находился в малолюдном районе в 230 км к юго-западу от города Юймень (провинция Ганьсу). Глубина очага землетрясения не уточняется.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним

Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити. На 22 августа агентство гражданской защиты Гаити сообщило о 2207 жертв землетрясения человек, еще 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: Китай, землетрясение
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