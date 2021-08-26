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Историческое достижение: украинский тренер вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов

Историческое достижение: украинский тренер вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Молдавский ФК "Шериф" от руководством Юрия Вернидуба провел ответный поединок второго раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов с загребским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и "Squawka Football".

Детали

В первой встрече молдавский “Шериф” сумел забить загребском “Динамо” три безответных мяча. На этот раз команды не смогли забить, что было на руку именно подопечным Вернидуба.

Заметим, что Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел зарубежный клуб в групповой раунд Лиги чемпионов. Первым был Сергей Ребров, который в сезоне 2020/21 сыграл в Лиге чемпионов с венгерским “Ференцварошем”.

Кроме того, “Шериф” стал первой молдавской командой, которая вышла в групповой этап главного еврокубка.

Дополнение

“Шериф” на пути к своему историческому достижения обыграл “Теуту”, “Алашкерт”, “Црвену Звезду” и “Динамо” Загреб.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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