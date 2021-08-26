В мире коронавирусом заразились почти 215 млн человек
КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже почти 215 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 214,721,447 человек, из них выздоровели 192,049,607 человек. Количество умерших возросло до 4,475,693.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,157,249), Индия (32,557,767), Бразилия (20,645,537), Россия (6,804,910), Франция (6,673,336), Великобритания (6,590,747), Турция (6,273,681) и Аргентина (5,155,079).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (649,680), Бразилии (576,730) и Индии (436,396).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 276 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 521 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.