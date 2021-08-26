В мире коронавирусом заразились почти 215 млн человек

КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже почти 215 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 214,721,447 человек, из них выздоровели 192,049,607 человек. Количество умерших возросло до 4,475,693.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,157,249), Индия (32,557,767), Бразилия (20,645,537), Россия (6,804,910), Франция (6,673,336), Великобритания (6,590,747), Турция (6,273,681) и Аргентина (5,155,079).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (649,680), Бразилии (576,730) и Индии (436,396).