Новости: Экономика
26 августа 2021, 06:17 • Илья Нежигай • 6795
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/доллар
КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на 26 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.707400 грн за доллар;
31.343800 грн за евро;
0.361820 грн за российский рубль;
36.615800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 августа курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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