Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/доллар

КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на 26 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.707400 грн за доллар;

31.343800 грн за евро;

0.361820 грн за российский рубль;

36.615800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 августа курс всех валют вырос.