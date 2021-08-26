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На 26 августа установлена цена на банковские металлы

На 26 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 26 августа. УНН. Национальный банк Украины на 26 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 540.1232 грн;

Серебро - 20.4080 грн;

Платина - 856.7395 грн;

Палладий - 2 119.7033 грн.

По сравнению с 25 августа курс всех металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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