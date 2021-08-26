Зеленский присвоил новые звания руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции новые звания. Среди них главнокомандующий вооруженными силами генерал-майор Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства №424 / 2021.

Детали

Так, Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужном звание генерал-лейтенанта.

В частности, новые звания получили:

начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала — генерал-лейтенанта;

командующий десантно-штурмовой войсками Украины полковник Максим Миргородский — бригадного генерала;

командующий медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко — бригадного генерала;

начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов — бригадного генерала;

начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко — бригадного генерала;

начальник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик — бригадного генерала;

председатель Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко-генерала полиции первого ранга;

начальник Главного управления Нацполиции в Киеве полковник полиции Ивану Выговскому — генерала полиции третьего ранга.

Также звание бригадного генерала получили:

первый заместитель директора департамента службы — начальник управления гражданской безопасности Главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко;

первый заместитель директора департамента персонала — начальник управления кадровой работы Главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный;

начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк.

Напомним

Накануне Зеленский повысил дипломатический ранг для главы МИД Кулебы и ряда дипломатов.