Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС
Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
148920

Зеленский присвоил новые звания руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции

Зеленский присвоил новые звания руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции новые звания. Среди них главнокомандующий вооруженными силами генерал-майор Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства №424 / 2021.

Детали

Так, Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужном звание генерал-лейтенанта.

В частности, новые звания получили:

  • начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала — генерал-лейтенанта;
  • командующий десантно-штурмовой войсками Украины полковник Максим Миргородский — бригадного генерала;
  • командующий медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко — бригадного генерала;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов — бригадного генерала;
  • начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко — бригадного генерала;
  • начальник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик — бригадного генерала;
  • председатель Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко-генерала полиции первого ранга;
  • начальник Главного управления Нацполиции в Киеве полковник полиции Ивану Выговскому — генерала полиции третьего ранга.

Также звание бригадного генерала получили:

  • первый заместитель директора департамента службы — начальник управления гражданской безопасности Главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко;
  • первый заместитель директора департамента персонала — начальник управления кадровой работы Главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный;
  • начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк.

Напомним

Накануне Зеленский повысил дипломатический ранг для главы МИД Кулебы и ряда дипломатов.

Источник: УНН
Теги: указы, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.