ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 26 августа. УНН. За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Майского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

В течение 23 августа в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский военный.