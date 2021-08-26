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26 августа отмечается Всемирный день собак

26 августа отмечается Всемирный день собак

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, в мире отмечают Всемирный день собак, а верующие чтят память святителя Тихона, пишет УНН.

Всемирный день собак

Этот праздник не является официальным, однако владельцы этих четвероногих животных охотно поддерживают его празднование, балуя своих любимцев подарками.

Праздник отмечается при поддержке Международного фонда защиты животных.

Религиозные праздники

По религиозному календарю сегодня, 26 августа, чтят память святителя Тихона. Он был церковным деятелем и богословом 18 века, которого считают крупнейшим православным просветителем своего времени.

В четверг, 26 августа, именины отмечают владельцы таких имен Ирина, Ксения, Евдокия, Парамон, Николай, Яков, Константин, Алексей, Василий, Иван, Тихон, а также Максим.

Источник: УНН
Теги: праздник
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