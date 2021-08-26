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Сегодня состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций

Сегодня состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, восстанавливается работа Трехсторонней контактной группы, а именно общее заседание на уровне глав делегаций. Об этом ТКГ сообщила в Telegram, передает УНН.

Контекст

Накануне, 25 августа, после непродолжительного перерыва возобновила работу Трехсторонняя контактная группа, тогда происходило заседание в подгруппах.

На повестке дня:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Напомним

Накануне Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, Украина, контактная группа
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