Третья подряд: сборная Украины разгромила соперниц на чемпионате Европы по волейболу

КИЕВ. 26 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2021, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Еще вчера стало известно, что украинки вышли в плей-офф первенства континента. Вопрос был лишь одно — какое место займет наша команда. Но и оно решилось еще до начала сегодняшней встречи из Румынии.

Поединок с Румынией не имел уже никакого турнирного значения, но в нем доминировали “желто-голубые” — 3:0 (25:15, 25:17, 25:11).

Украина (статистика волейболисток): Рихлюк (набрала 17 очков), Кодола (к) (11), Мелюшкина, Анисова (5), Герасимова (1), Великоконь (1) — стартовая шестерка, Немцева — Карасева (либеро). На замену выходили — Бойко (Харчинская (2), Трушкина (2), Дудник (1), Скрипак (1).

Итак, сборная Украины заняла третье место группы D и вместе с еще 15-ю командами вышла в следующий раунд Евро.

Дополнение

В болгарском городе Пловдив состоится матч 1 \ 8 финала, который пройдет 29 августа. Соперником украинской команды станет сборная Польши.