Из-за найденных примесей: Япония отменила прием более миллиона доз вакцины Moderna

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Японию остановили поставки примерно 1,63 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna после сообщения о загрязнении твёрдыми частицами. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в партии с 565 400 дозами вакцины от Moderna обнаружили посторонние примеси. Компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением вакцины в Японии, сообщила, что Moderna остановила поставки еще 1,63 млн доз препаратов из-за соображений предосторожности. Нет никаких деталей о том, какие посторонние примеси обнаружили в дозах, в компании назвали их твёрдыми частицами.

Загрязнение связывают с проблемой на производственной линии в Испании. Министерство здравоохранения опубликовало номера партий, чтобы люди могли проверить, нет ли у них такой вакцины.

Некоторые японские компании отменили запланированную на четверг вакцинацию своих сотрудников, поскольку большинство доз с примесями были доставлены в места массовой вакцинации.

С 6 по 20 августа вакцины с некачественной партии использовали в массовом центре вакцинации в Осаке. В министерстве отметили, что случаев проблем со здоровьем, связанных с введением препарата с примесями, не фиксировали.

По статистике ВОЗ, по состоянию на 25 августа в Японии зарегистрировано 1 339 115 больных коронавирусом, умерли - 15 693 человек. Ввели более 84 млн доз вакцины.

Напомним

Вчера Япония заявила о намерении расширить чрезвычайное положение еще на восемь префектур, увеличив общее количество до 21, поскольку из-за всплеска случаев COVID -19 в стране переполнены больницы.