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Родившуюся на эвакуационном борту ВВС США у беженки из Афганистана назвали в честь самолета

Родившуюся на эвакуационном борту ВВС США у беженки из Афганистана назвали в честь самолета

КИЕВ. 26 августа. УНН. Девочку, которая родилась во время эвакуационного рейса военным самолетом США на пути к авиабазе Рамштайн в Германии в субботу, назвали Рич в честь позывного самолета. Об этом сообщил высокопоставленный американский генерал ВВС США в Европе Тод Уолтерс, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата:

"Мы потом (после рождения ребенка - ред.) говорили с мамой и папой ребенка. Они назвали девочку Рич. И они сделали это, потому что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был "Рич", - сказал генерал Тод Уолтерс, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

Детали

Родители Рич летели рейсом из Катара после бегства из Афганистана после захвата Кабула талибами.

В воскресенье командование ВВС США опубликовало в Twitter подробности родов, заявив, что у женщины начались схватки и были "осложнения" еще до приземления самолета. Командир воздушного судна решил снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха в самолете, что помогло стабилизировать и спасти жизнь матери.

После приземления самолета Рич и ее мать были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, они в хорошем состоянии.

"Как вы можете себе представить, будучи пилотом истребителя ВВС, я мечтаю увидеть, как этот маленький ребенок по имени Рич вырастет, станет гражданкой США и будет летать на истребителях ВВС США в наших ВВС", - пошутил Уолтерс.

Дополнение

Пентагон накануне объявил, что примерно 88 000 эвакуированных покинули Афганистан с момента начала эвакуации, но еще тысячи все еще пытаются выбраться из страны до завершения запланированного вывода войск на следующей неделе, до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, эвакуация
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