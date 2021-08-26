Премьер Франции сообщил, что страна прекратит эвакуацию из Афганистана завтра вечером

КИЕВ. 26 августа. УНН. Франция не сможет продолжать операцию по эвакуации из Афганистана с вечера 27 августа. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в эфире радиостанции RTL, пишет УНН.

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“Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня. Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула”, — сказал Кастекс. Премьер отметил, что к настоящему моменту “Франция приняла на своей территории около 2,5 тыс. эвакуированных” — французов и афганцев, жизнь которых в Афганистане может находиться под угрозой.

Ранее

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.