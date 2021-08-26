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Премьер Франции сообщил, что страна прекратит эвакуацию из Афганистана завтра вечером

Премьер Франции сообщил, что страна прекратит эвакуацию из Афганистана завтра вечером

КИЕВ. 26 августа. УНН. Франция не сможет продолжать операцию по эвакуации из Афганистана с вечера 27 августа. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в эфире радиостанции RTL, пишет УНН.

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“Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня. Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула”, — сказал Кастекс. Премьер отметил, что к настоящему моменту “Франция приняла на своей территории около 2,5 тыс. эвакуированных” — французов и афганцев, жизнь которых в Афганистане может находиться под угрозой.

Ранее

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: УНН
Теги: Франция, Афганистан, Талибан
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