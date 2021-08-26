В аэропорту Кабула обостряется ситуация: Великобритания предупреждает об угрозе атаки

КИЕВ. 26 августа. УНН. Великобритания предупреждает об угрозе атаки в районе аэропорта Кабула в Афганистане, откуда эвакуируется большое количество людей. Об угрозе рассказал британский министр по вопросам вооруженных сил Джеймс Хиппи в эфире BBC в четверг, пишет УНН.

Цитата:

"Мы считаем, что существенно нависла (угроза - ред.) очень смертоносной атаки в течение часов" в аэропорту Кабула, сообщил британский министр по вопросам вооруженных сил Джеймс Хиппи.

По его словам, на данный момент есть очень достоверные сообщения о грядущем нападении.

Дополнение

О рисках совершения терактов вблизи аэропорта Кабула, растущих каждый день, предупредил и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также президент США Джо Байден предупредил об угрозе нападений со стороны боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство", пишет AP.

На фоне этого США, Австралия и Великобритания приказали своим гражданам немедленно покинуть район аэропорта Кабула. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что его страна больше не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера пятницы.

Однако, в районе аэропорта до сих пор находится большое количество людей, которые надеются покинуть Афганистан.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.