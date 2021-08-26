Два автомобиля горели ночью в Одессе

КИЕВ. 26 августа. УНН. В ночь на 26 августа в центре Одессе загорелись два транспортных средства, одно - в результате ДТП. Инциденты произошли на улицах Жуковского и Среднефонтанской, передает УНН.

Около 23:00 25 августа водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся. В салоне, по словам очевидцев, находились парень и девушка. Они не пострадали.

Несколькими часами позже загорелся автомобиль, припаркованный рядом с мусорными баками на улице Жуковского. На месте работал пожарный расчет. Пострадавших нет.

Причины возгораний выясняются.