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Новости: УНН-Одесса
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Два автомобиля горели ночью в Одессе

Два автомобиля горели ночью в Одессе

КИЕВ. 26 августа. УНН. В ночь на 26 августа в центре Одессе загорелись два транспортных средства, одно - в результате ДТП. Инциденты произошли на улицах Жуковского и Среднефонтанской, передает УНН.

Около 23:00 25 августа водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся. В салоне, по словам очевидцев, находились парень и девушка. Они не пострадали.

Несколькими часами позже загорелся автомобиль, припаркованный рядом с мусорными баками на улице Жуковского. На месте работал пожарный расчет. Пострадавших нет.

Причины возгораний выясняются. 

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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