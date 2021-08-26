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СМИ: талибы напали на репортера и оператора одного из крупнейших каналов Афганистана

СМИ: талибы напали на репортера и оператора одного из крупнейших каналов Афганистана

КИЕВ. 26 августа. УНН. Репортер афганского телеканала TOLOnews Зияр Яад и его оператор были избиты талибами на окраине Кабула, когда снимали материал о положении бедняков и безработице в афганской столице. Как сообщил в четверг телеканал, инцидент произошел в квартале Хаджи-Якуб, талибы отняли у журналистов мобильные телефоны и видеокамеру, пишет УНН.

Детали

По информации TOLOnews, нападения на представителей СМИ ранее имели место и в других местах, однако не получили огласки. Сам Зияр Яад сообщил, что он и его коллега получили удары прикладами.

Заместитель главы Ассоциации журналистов провинции Парван Парвиз Аминзаде сказал телеканалу, что “отношение талибов к репортерам с тех пор, как они взяли под свой контроль весь Афганистан и Кабул, вызывает беспокойство”.

В свою очередь заместитель главы комиссии движения “Талибан” по культуре Ахмадулла Васик заявил, что журналистам в Кабуле якобы только угрожали, но не избивали. “Руководство в столице заверило нас, что расследует инцидент, и где бы ни возникла проблема для журналистов, мы постараемся ее решить”, — добавил он.

Дополнение

Страны Группы семи (G7) по итогам чрезвычайного виртуального саммита, состоявшегося во вторник, призвали будущее афганское правительство соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека. В заявлении на “Талибан” возложена ответственность “за действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане”.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напомнила движению “Талибан” о данных обещаниях в сфере прав человека. Она сообщила, что с начала нынешнего года свои дома покинули 270 тыс. афганцев и общее число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 3,5 млн.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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