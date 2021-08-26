Защита есть: какие антитела к коронавирусу ищет ИФА-тест и зачем его сдавать

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине наибольшей популярностью среди ИФА-тестов на антитела пользуются IgG и lgМ к S-белка. С помощью этих тестов можно проверить уровень иммунитета к коронавирусу после выздоровления или вакцинации, сообщает УНН.

Детали

Антитела обнаруживаются в более чем 90% пациентов через две недели после появления симптомов или прививки.

Какие существуют тесты на антитела к S-белка коронавируса SARS-CoV-2

Вакцины от COVID-19, одобренные в Украине, стимулируют в организме продукцию антител к рецептор-связывающему домену субъединицы S1 спаечного белка у коронавируса SARS-CoV-2, который отвечает за проникновение вируса в клетки человека.

В ответ на попадание коронавируса в организме начинают вырабатываться различные нейтрализующие или защитные антитела. Именно на них человек и делает тесты чтобы узнать имеет ли он иммунитет к коронавирусу или нет.

Кроме вышеупомянутых тестов, существует также тест на антитела IgА (иммуноглобулины А). Однако он позволяет лишь установить недавнее инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 и подтвердить позднюю фазу острой инфекции.

Диагностировать раннюю стадию заболевания в острый период можно еще антителами IgМ. Оценку IgM в крови используют как дополнительный тест для определения наличия инфекции в случае появления клинических признаков, но негативных ПЦР-тестов. Также результат данного исследования может быть ложноположительным при наличии аутоиммунных и онкологических заболеваний. В таком случае важно дополнительно сдать анализ на выявление антител типа IgA.

Антитела IgG производятся через 2-3 недели от момента инфицирования и начинают циркулировать в кровеносном русле. Они указывают на то, что организм уже “познакомился” с коронавирусом и имеет иммунитет против него.

Поэтому именно этот тест позволяет отследить иммунный ответ организма на COVID-19. IgG определяет, человек уже переболел ли коронавирус при наличии симптомов или при подозрении течения болезни в бессимптомной форме. Также с помощью теста на антитела IgG проводится мониторинг уровня иммунной защиты организма после вакцинации против COVID-19.

В конце июля в Украине ввели в оборот новый тест на антитела IgG методом ИФА, который эффективно оценивает поствакцинальный иммунитет к коронавирусу. По словам разработчиков, тест-система может быть использована для определения иммунного статуса переболевшего на COVID-19 человек, а также для оценки поствакцинального защитного гуморального иммунитета.