В Швеции предлагают прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 лиц с тяжелыми болезнями

КИЕВ. 26 августа. УНН. Около 40 тыс. жителей Швеции с тяжелыми заболеваниями смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса с 1 сентября. Об этом в четверг сообщило Шведское радио, пишет УНН.

Детали

“Третья инъекция... позволит сформировать большее количество антител и клеток, которые необходимы для хорошей защиты от инфекций”, — пояснил в эфире радиостанции главный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Прививка будет предложена пациентам, перенесшим трансплантацию органов или страдающим иммунодефицитными заболеваниями. В общей сложности речь идет о 40 тыс. человек.

Тегнель пока не видит потребности в ревакцинации для остального населения. “Пока никто не знает, нужна ли сейчас третья прививка. — пояснил он в интервью газете Dagens Nyheter. — Британские данные и данные из других стран не говорят в пользу третьей инъекции”.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Швеции зафиксировали 1 119 358 случаев заболевания, жертвами стали 14 670 человек.

По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 6 651 777 человек (81,2%) населения Швеции старше 18 лет, 5 387 909 человек (65,8%) иммунизированы полностью.