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Дожди стихнут на части территории Украины на выходных - синоптики

Дожди стихнут на части территории Украины на выходных - синоптики

КИЕВ. 26 августа. УНН. Осадки стихнут на части территории Украины на выходных, однако на западе страны по-прежнему будут идти дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"Завтра в большинстве областей Украины кратковременные дожди, местами грозы, 28-29 августа в западной части умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Температура 27-29 августа в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°; в северных и центральных областях ночью 10-16°, днем 20-27°; на юге и востоке страны ночью 15-20°, днем 25-30°, 29 августа местами до 33°.

В Киевской области завтра ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 20-23°.

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Конец лета еще порадует теплом, обещают синоптики.

Источник: УНН
Теги: погода
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