Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
5445

В "Молодой гвардии" семь человек выздоровели от COVID-19

В "Молодой гвардии" семь человек выздоровели от COVID-19

КИЕВ. 26 августа. УНН. В одесском лагере “Молодая гвардия” от коронавируса выздоровели пятеро детей и двое вожатых. Об этом сообщили на Facebook-странице центра, информирует УНН.

Цитата

“Сегодня мы гордимся первой победой — пятеро детей и двое вожатых вернулись к своим отрядам, к привычному ритму жизни и будничным делам... Это победа всего детского центра, наша первая ласточка на пути к полному выздоровлению”, — отметили в сообщении.

Напомним

По состоянию на 24 августа всего в детском лагере “Молодая гвардия” коронавирус подтвержден у 81 человека, в том числе у 70 детей и 11 вожатых. На изоляции в медико-санитарной части центра находится 28 больных, на самоизоляции — 400 детей.

Первый положительный результат теста на COVID-19 в лагере зарегистрировали 12 августа.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.