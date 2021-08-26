Украинские стронгмены установили рекорд: перетянули "Мрию" на четыре с лишним метра
КИЕВ. 26 августа. УНН. Восемь украинских стронгменов протянули более чем четыре метра крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия" и установили рекорд Украины и мира, пишет УНН.
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"Рекорд есть! 8 сильнейших стронгменов Украины перетащили крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", тем самым установив рекорд Украины и мира. Спортсмены протянули "Мрию" 4 метра и 30 сантиметров за 1 минуту 13 секунд", - сообщили партнеры совместного с Федерацией стронгмена Украины проекта.
Детали
Как отмечают соорганизаторы, это было невероятно - "330 000 кг против силы человеческих мышц".
В установлении рекорда на аэродроме "Антонов" в Гостомеле Киевской области приняли участие: Богдан Ксенчук, Сергей Пономарев, Денис Бережник, Денис Дубровский, Владимир Рекша, Виталий Герасимов, Сергей Конюшок, Александр Лашин.
Среди главных судей рекорда был стронгмен и нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
В то же время указано, что у самолета АН-225 насчитывается уже более 240 рекордов.