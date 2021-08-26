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Паралимпиада-2020: Елизавета Мерешко приносит для Украины еще одну медаль Игр

Паралимпиада-2020: Елизавета Мерешко приносит для Украины еще одну медаль Игр

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украина получила первую медаль во второй день Паралимпийских Игр в Токио. 29-летняя пловчиха Елизавета Мерешко завоевала “серебро” в заплыве 200 метров комплексным стилем (класс — S6), пишет УНН.

Мерешко второй раз подряд выходила в бассейн для выступления в финале. В первый соревновательный день украинка завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Детали

Перед финалом Мерешко соревновалась в квалификации вместе с еще двумя украинками — бронзовым призером Токио-2020 Анной Гонтар, а также Анастасией Завалий. Выйти в финал смогла лишь Мерешко, ей это удалось с новым мировым паралимпийским рекордом — дистанцию украинская спортсменка преодолела за 2:56.90 минут.

Главной соперницей Мерешко в финале была американка Элизабет Маркс. Именно эти две пловчихи были единственными, кто следовал со времени 3:00.00 минут в квалификации.

Первые 50 метров баттерфляем Мерешко проиграла Маркс, а уже на спине ее опередила, хотя уступила немке Шотт. На заключительные 50 метров Мерешко шла третьей. И хотя на финише опередила немку Шотт, уступила британке Мэйси Саммерз-Ньютон, побив мировой рекорд Мерешко.

Дополнение

Для Украины это уже 9 медаль на XVI Паралимпийских играх в Токио.

Источник: УНН
Теги: Украина
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