Украинцы смогут получить услуги "Дии" без гаджетов и доступа в интернет

КИЕВ. 25 августа. УНН. Услуги “Дия” доступны даже для тех украинцев, которые не имеют доступа к интернету и смартфонов, так получить данные услуги можно в ЦПАУ. Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Украинцы, не имеющие гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в действии в специально оборудованных местах ЦПАУ. В более 1000 ЦПАУ администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом Дия, консультируют и помогают получить услуги онлайн”, — говорится в сообщении.

Детали

Министерство отметило, что это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Как сообщается, специально оборудованные места с доступом к порталу “Дия”:

позволяют многим людям в будущем получать услуги самостоятельно;

обеспечивают всех равным доступом к современным сервисам;

уменьшают цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;

экономят время администраторов и позволяют избежать очередей.

Напомним

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после того, как в приложениях появится обновленная версия “Дии”.