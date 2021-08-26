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Во Львовской области с рельсов сошли грузовые вагоны: задерживаются пассажирские поезда

Во Львовской области с рельсов сошли грузовые вагоны: задерживаются пассажирские поезда

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший щебень и железную руду. Об этом сообщает Укрзалізниця.

Детали

Сегодня, 26 августа, на станции Глина-Навария во Львовской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда Клепаров — Батево.

В результате схода поезда никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

На место происшествия прибыли аварийные бригады с восстановительными поездами из станций Львов и Стрый, которые ликвидируют последствия инцидента для восстановления полноценного движения грузовых и пассажирских поездов на пути. Сейчас поезда движутся по парной колее.

Также работает специальная комиссия Укрзалізниці, которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов.

Добавим

Из-за инцидента задерживаются пассажирские поезда: № 6 Херсон — Ужгород, № 41 Днепр — Трускавец, № 46 Лисичанск — Ужгород, № 146 Ужгород — Львов и № 807 Львов — Коломыя. Время опоздания: от 50 мин. до 1 часа. 20 мин.

Восстановить движение на участке Глинна — Навария — Львов планируют в течение 24 часов, менять маршруты пассажирских поездов не планируют.

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Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Укрзализныця
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