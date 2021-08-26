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Программа визита Зеленского в США финализируется, вопрос энергетики один из ключевых - МИД

Программа визита Зеленского в США финализируется, вопрос энергетики один из ключевых - МИД

КИЕВ. 26 августа. УНН. Программа визита Президента Украины Владимира Зеленского в США находится на стадии финализации. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Программа (визита Зеленского в США - ред.) находится на стадии финализации. На данный момент в том проекте, который у нас по состоянию на сейчас, мне все нравится - мы получаем все то, что хотели. Что касается энергетической повестки дня, то она, безусловно, будет одной из ключевых", - отметил министр.

Детали

По словам дипломата, очень помог тот факт, что на полях саммита "Крымской платформы" США были представлены министром энергетики.

"Нам удалось провести предварительные беседы с ним, и моему коллеге Герману Галущенко, и мне. Мы поговорили", - отметил он.

Добавим

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне должна была состояться в Вашингтоне 30 августа.

Позже она была перенесена на 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь предусматривать встречу тет-а-тет.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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