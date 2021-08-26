Кулеба ответил Лаврову касательно "празднования крещения Руси"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украине в отличие от России не нужно ничего приватизировать. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления своего российского коллеги Сергея Лаврова по празднованию Крещения Руси, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, министр напомнил об установлении Президентом Украины праздника — Дня Украинского Государства, который будет отмечаться в день Крещения Украины-Руси.

По словам Кулебы, на это событие прозвучало “чрезвычайна нервная” реакция от его коллеги Сергея Лаврова.

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“Это нормально, мы относиться к этому спокойно. Безусловно, я думаю, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел Сергея Лаврова по этому указу Президента Украины и вообще по украинской истории неуместны, исторически некорректны, и очень обидно видеть очередное преобразование дипломатии на пропагаду в исполнении российских дипломатов”, — отметил дипломат.

“Нам с вами не привыкать к манипулятивному отношения России к истории. Но наш ответ на это очень прост: российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не требуется ничего приватизировать. Потому что мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет указ Президента просто зафиксировал этот факт. Попытки Москвы как исторической периферии называться центром — не новые, но факт остается фактом. Двух Киевов нет — есть один Киев, это столица украинского государства”, — подчеркнул он.

Добавим

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины.



Комментируя такое решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что “может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что Новый год можно отмечать только в Украине”.