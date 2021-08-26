В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека

КИЕВ. 26 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 264 больных коронавирусом. Четыре человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 139 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 105 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом. А также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 217 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, Деснянском и Шевченковском - по 40 и в Святошинском районе - 28 случаев.

В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5275 человек. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 104. Преодолели вирус 215 246 жителей столицы.

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