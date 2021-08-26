Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
3690

В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека

В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека

КИЕВ. 26 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 264 больных коронавирусом. Четыре человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 139 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 105 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом. А также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 217 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, Деснянском и Шевченковском - по 40 и в Святошинском районе - 28 случаев.

В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5275 человек. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 104. Преодолели вирус 215 246 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обнаружили уже 520 случаев "Дельта" -штамма коронавируса

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.