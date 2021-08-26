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Кабмин одобрил проект соглашения о отмене визового режима с Маврикием

Кабмин одобрил проект соглашения о отмене визового режима с Маврикием

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований Украины с Республикой Маврикий. Распоряжение принято 26 августа, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, украинцы, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, должны оформить соответствующую маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих в Маврикий с туристической целью, которые согласно с односторонним решением Правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).

"Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.

Добавим

С 22 июля для украинцев открылись Нидерланды. Туристы могут путешествовать по правилам "безвиза" без дополнительных ограничений.

Также в июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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