В Киевской области объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 26 августа. УНН. Государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций предупредила об опасных метеорологических явлениях в Киевской области сегодня, передает УНН.

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На 26 августа в Киевской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

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“В ближайший час и до конца суток 26 августа ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый)”, — сообщили в ДСНС.

Напомним

Синоптики сообщили о том, что осадки стихнут на части территории Украины на выходных, однако на западе страны по прежнему дождливо.