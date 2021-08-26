Новости: Общество
26 августа 2021, 14:14 • Катерина Чепкая • 9660
В Киевской области объявили штормовое предупреждение
КИЕВ. 26 августа. УНН. Государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций предупредила об опасных метеорологических явлениях в Киевской области сегодня, передает УНН.
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На 26 августа в Киевской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.
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“В ближайший час и до конца суток 26 августа ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый)”, — сообщили в ДСНС.
Напомним
Синоптики сообщили о том, что осадки стихнут на части территории Украины на выходных, однако на западе страны по прежнему дождливо.
Источник: УНН
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