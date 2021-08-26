Кабмин предложил определение террористической организации

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в некоторые законы Украины относительно признания организации террористической. Предусмотрено ввести перечень организаций, признанных террористическими, который будет вести Служба безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Документ направят в Верховную Раду.

Детали

В пояснительной записке отмечается, что организация признается террористической, если хотя один человек, который является членом или имеет другой связь с этой организацией, осуществляющей террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, или конечного бенефициарного владельца.

Кроме того, проектом Закона предлагается дополнить статью 24 Закона Украины “О Службе безопасности Украины” новым положением касательно обязанности СБУ обеспечивать формирование и ведение Перечня террористических организаций.

Предлагается установить, что деятельность организации, которую признали террористической на территории Украины запрещается. Внесение организации в перечень террористических является основанием для конфискации имущества, активов такой организации уполномоченными органами.

Дополнение

СНБО поручил Кабмину разработать порядок признания организаций террористическими.