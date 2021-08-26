В Сиднее новый антирекорд больных COVID-19: у больниц установили палатки

КИЕВ. 26 августа. УНН. На фоне стремительного распространения коронавируса возле двух больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной помощи. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

В штате Новый Южный Уэльс, столицы Сиднея, в течение последних суток зарегистрировали 1029 новых случаев заражения коронавирусом, что превышает предыдущий рекорд — 919.

В результате стремительного роста количества пациентов с COVID-19 у больниц Сиднея Вестмид и Блэктаун установили палатки, в которых будут обследовать людей и брать у них образцы для анализов.

Из 116 человек, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Новом Южном Уэльсе, у 102 — нет прививок. Кроме этого, сообщили о 3 новых случаях смерти. Всего в результате последней вспышки умерло 79 человек.



Напомним

В августе власти Австралии усилили карантин: гражданам страны запретили покидать её территорию без уважительной причины.

В Мельбурне тысячи людей вышли на митинг против изоляции.