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Пытался выдать за разбойное нападение на кафе: в Харькове 18-летний парень жестоко убил свою тещу

Пытался выдать за разбойное нападение на кафе: в Харькове 18-летний парень жестоко убил свою тещу

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Харькове 18-летний парень убил тещу в её собственном кафе и инициировал разбойное нападение. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает УНН.

Детали

Вчера вечером в харьковскую полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что внутри одного из кафе города он обнаружил свою тещу убитой.

На месте происшествия полицейские обнаружили связано окровавленное тело женщины с мешком на голове. Также из заведения исчезли деньги, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов.

В ходе расследования правоохранители установили, что именно зять во время конфликта убил собственную тещу. Злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения и удары по голове. После совершенного он замаскировал своё преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию.

18-летнего парня задержали по статье 208 УПК Украины. Решают вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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