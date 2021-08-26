Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
2775

Сергей Палкин: поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион

Сергей Палкин: поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион

Сергей Палкин

КИЕВ. 27 августа. УНН. Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин поделился впечатлениями от поддержки команды в Харькове, передает УНН со ссылкой на "Трибуну".

— Как вам прием в Харькове? Показалось, что вас очень хорошо приняли. И на стадионе, и за его пределами.

— Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики были шикарны.

Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу.

Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку, — сказал Палкин.

Напомним

Домашний матч “Шахтера” против “Монако” был перенесен с НСК “Олимпийский” на ОСК “Металлист” из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Территория НСК “Олимпийский” была закрыта с 21 по 25 августа из-за концерта ко Дню Независимости

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.