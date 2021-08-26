Сергей Палкин: поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион

КИЕВ. 27 августа. УНН. Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин поделился впечатлениями от поддержки команды в Харькове, передает УНН со ссылкой на "Трибуну".

— Как вам прием в Харькове? Показалось, что вас очень хорошо приняли. И на стадионе, и за его пределами.

— Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики были шикарны.

Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу.

Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку, — сказал Палкин.

Напомним

Домашний матч “Шахтера” против “Монако” был перенесен с НСК “Олимпийский” на ОСК “Металлист” из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Территория НСК “Олимпийский” была закрыта с 21 по 25 августа из-за концерта ко Дню Независимости