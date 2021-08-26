Гарантии Украины обеспечит продолжение контакта с Газпромом сейчас и на 15 лет - Макогон

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украина не имеет гарантий продления контракта с РФ по транзиту газа в ЕС, существенной гарантией могло бы стать продолжение существующего договора сейчас на следующие 15 лет. Об этом сказал глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

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"У нас нет гарантий, что контракт будет обновлен. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с правительствами США, Германии, о предоставлении таких гарантий. И мы считаем, что наиболее существенная гарантия - это восстановить или продолжить существующий договор сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет", - сказал Макогон.

Детали

Гендиректор ОГТСУ прокомментировал также решение немецкого суда по оператора "Северного потока-2" Nord Stream AG.

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"Мы должны помнить, что "Северный поток-2" начался с единственной целью - чтобы лишить Украину транзита. И если Газпром будет использовать только 50% (мощностей - ред.), этого будет недостаточно для того, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100% использования этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита", - добавил он.

Что было раньше

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, в но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.



В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам визита в Украину подчеркнула, что Германия надеется, что транзит в Европу через территорию Украины будет продолжено после 2024 года.