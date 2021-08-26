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Кабмин утвердил перенос двух рабочих дней в 2022-м году

Кабмин утвердил перенос двух рабочих дней в 2022-м году

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине в честь празднования Международного женского дня - 8 марта - и Дня Конституции Украины - 28 июня - будет по четыре выходных подряд. Соответствующее распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году Кабинет министров одобрил на заседании, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

  • с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
  • с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, выходные ожидаются с 5 по 8 марта, и с 25 по 28 июня.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Напомним

В 2021 году в Украине в связи с государственными праздниками рабочие дни перенесены трижды. По четыре выходных дня было определено на Рождество, в День независимости и на Покрову.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, календарь, выходные дни
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