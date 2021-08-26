Окружение президента Зеленского держит его в "теплой ванне" - народный депутат

КИЕВ. 26 июля. УНН. Соратники президента Украины Владимира Зеленского делают ему медвежью услугу, не ставя в известность главу государства об отношении граждан и ситуацию с реформами в стране. Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил заместитель главы партии “Батькивщина”, народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Цитата

“Президенту делают медвежью услугу: его держат в теплой ванне, в которой ему все должны говорить какой он красивый, как все классно происходит со страной, с реформами, какие правильные у него решения. Боятся, что придут такие люди как Крыжановский (депутат Верховной Рады 1 созыва — ред.) и четко скажут: да вы посмотрите что вы делаете с медициной, вы сотни тратите на автопарки, посмотрите, что происходит в армии, а что происходит с жильем, сотни тысяч людей не могут его получить”, — заявил Ивченко.

Нардеп напомнил, что на торжества в честь 30-й годовщины Независимости не пригласили ни одного из тех, голосовал за “Акт провозглашения Независимости” в 1991 году.

Дополнение

Ранее информацию о том, что ответственными за приглашение нардепов, которые голосовали за независимость Украины, являются представители Офиса президента, заявил соавтор Декларации о государственном суверенитете Олесь Шевченко в Facebook. По его словам, сначала в ОП решили пригласить 10 депутатов I созыва, затем количество сократили до пяти, а еще позже — “до нуля”.