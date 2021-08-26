Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4635

Окружение президента Зеленского держит его в "теплой ванне" - народный депутат

Окружение президента Зеленского держит его в "теплой ванне" - народный депутат

КИЕВ. 26 июля. УНН. Соратники президента Украины Владимира Зеленского делают ему медвежью услугу, не ставя в известность главу государства об отношении граждан и ситуацию с реформами в стране. Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил заместитель главы партии “Батькивщина”, народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Цитата

“Президенту делают медвежью услугу: его держат в теплой ванне, в которой ему все должны говорить какой он красивый, как все классно происходит со страной, с реформами, какие правильные у него решения. Боятся, что придут такие люди как Крыжановский (депутат Верховной Рады 1 созыва — ред.) и четко скажут: да вы посмотрите что вы делаете с медициной, вы сотни тратите на автопарки, посмотрите, что происходит в армии, а что происходит с жильем, сотни тысяч людей не могут его получить”, — заявил Ивченко.

Нардеп напомнил, что на торжества в честь 30-й годовщины Независимости не пригласили ни одного из тех, голосовал за “Акт провозглашения Независимости” в 1991 году.

Дополнение

Ранее информацию о том, что ответственными за приглашение нардепов, которые голосовали за независимость Украины, являются представители Офиса президента, заявил соавтор Декларации о государственном суверенитете Олесь Шевченко в Facebook. По его словам, сначала в ОП решили пригласить 10 депутатов I созыва, затем количество сократили до пяти, а еще позже — “до нуля”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.