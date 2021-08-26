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В Украине разрешили лишать степени бакалавра и магистра

В Украине разрешили лишать степени бакалавра и магистра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Отныне в украинских высших учебных заведениях могут лишать степени бакалавра и магистра за нарушения академической добродетели. Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании, передает корреспондент УНН.

Детали

Таким образом, Кабмин утвердил Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации. Этот Порядок определяет процедуру в случае выявления фактов нарушения академической добродетели (плагиат и т.д.).

Согласно пояснительной записке, целью постановления является стимулирование соискателей образования придерживаться академической добродетели, а также механизмов привлечения лица к академической ответственности после нечестного получения высшего образования путем лишения ступени высшего образования.

Добавим

В Украине смогут лишать ученой степени за плагиат - в Раде одобрили соответствующий закон.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, плагиат, магистратура, бакалавр
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