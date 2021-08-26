Средние и крупные украинские предприятия нарастили прибыль на 76% - Премьер

КИЕВ. 26 августа. УНН. За первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий достигла 462 млрд грн, что на 76% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Впервые за много месяцев начала восстанавливаться аграрная отрасль, рост за год уже на плюс 2,5%", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что активный рост идет по важным секторам промышленности.

"Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение на 10%, кроме того, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн. Это на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Рост промышленного производства в Украине в июле 2021 года в годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) составил 0,2%, замедлившись против 1,1% роста месяцем ранее.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в недавнем личном экспертном комментарии отмечал, что индекс цен производителей промышленной продукции продолжает ускоряться за счет активного роста цен на внешних рынках. Так, в июле промышленные цены в Украине выросли на 2,6%, в том числе по товарам, предназначенным для использования за пределами страны - на 3,5%; в годовом измерении промышленная инфляция ускорилась до 42,2%, в том числе по товарам, предназначенным для экспорта - на 75,1%. По его словам, соответствующий рост стоимости промышленной продукции приводит к повышению издержек производителей товаров, предназначенных для потребления, что поддерживает значительный вклад инфляции издержек в общее повышение потребительских цен.